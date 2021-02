Belen Rodriguez rivela: “Quando io e Stefano De Martino ci siamo lasciati ho avuto un periodo duro”

Belen Rodriguez ha confessato che quando è definitivamente finito il matrimonio con Stefano De Martino ha avuto un periodo durissimo. Nel salotto tv di Silvia Toffanin, Verissimo, la celebre showgirl, modella, conduttrice tv e stilista argentina naturalizzata italiana ha parlato della fine della sua favola d’amore con Stefano De Martino e ha parlato della rinascita arrivata grazie all’incontro con l’hair stylist e influencer Antonino Spinalbese.

La sorella maggiore di Cecilia Rodriguez e Jeremias ha infatti rivelato: “Quando ho incontrato Antonino, stavo chiudendo un cerchio. Quando è finita la seconda volta con Stefano, non è stato come il primo divorzio. Era una morte preannunciata”.

Belen Rodriguez ha poi rivelato: “Quando ho conosciuto Antonino, ero pronta a cambiare rotta… è stato un colpo di fulmine. Sono un’esteta, mi piace un tipo di ragazzo… è un pochino più giovane, ma l’età non fa la persona. Abbiamo chiacchierato per quattro giorni di fila. Mi sembrava di conoscerlo già. Lui è un ragazzo gentile. Quando sei piccola, sei attratta dai bad boy. Poi ti rendi conto, che quei comportamenti non ti rendono appagata… è un uomo di altri tempi, sono di un felice. Mi rende felice da quando mi sveglio a quando vado a dormire”.

La conduttrice tv di Tu sì que vales ha poi continuato: “Quando mi stavo innamorando mi sono preoccupata, mi sono interrogata anche se l’amore fosse vero. Perché quando finisci una storia hai voglia di rinascere. Abbiamo trascorso dieci giorni insieme indimenticabili. Per tre mesi, mio figlio lo ha vissuto come un amico. Andavamo a cena tutti insieme. Poi un giorno mi ha detto: ‘Mamma mi sa che Dio ti ha mandato il principe. Ho sentito che ti ha chiamato amore, può essere. Fidanzati con lui, penso che ti ama davvero tanto’. Quando ci siamo lasciati con Stefano – ha aggiunto -, ho parlato tanto con mio figlio. All’inizio ha avuto un periodo duro, è stato male, ora è molto felice”.

Lei è al settimo cielo con Antonino Spinalbese, dal quale aspetta una bambina: “Io ho bisogno di essere amata. Con noi donne sono sempre molto severi. Gli uomini possono sbagliare, cambiare donne come vogliono. Ma anche noi siamo libere di cambiare, sbagliare e ricominciare. Se una storia è finita, perché dobbiamo sopportare di stare male? Non abbiamo il diritto di essere felici? Mi sono sentita attaccata, ma me ne sono infischiata. Bisogna fare tutto nel rispetto dei figli, ma dobbiamo vivere la nostra felicità”.