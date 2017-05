Belen Rodriguez e Stefano De Martino litigano di meno da quando si sono separati. La loro vita è radicalmente cambiata, ma sono sempre uniti per il bene del loro figlio. Belen è felicemente fidanzata con il pilota italiano di motociclismo della Suzuki Andrea Iannone. Stefano è invece single. I rapporti tra Belen e Stefano sono decisamente migliorati negli ultimi tempi.

L’ex marito della sensuale showgirl, stilista e modella argentina Belen ha dichiarato al Maurizio Costanzo Show: “Tutti gli schiaffi che ho preso… mi bastano e avanzano. Ce ne siamo dette tante, sia in faccia sia tramite avvocati. Poi abbiamo raggiunto un equilibrio. Litighiamo meno di quando stavamo insieme”.

Per quanto riguarda il capitolo tradimento affrontato dall’opinionista e conduttrice tv Alba Parietti, il mentore di Selfie – Le cose cambiano ha asserito: “Qua non diciamo il tradimento chi lo pratica, lo ha praticato e chi lo praticherà. Il fascino del tradimento è che è vietato… Forse questo è un modo per tenersi strette le persone: se vuoi tradirmi fallo”.

Tutto chiaro, no?