Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono separati ufficialmente qualche settimana fa, ma secondo il celebre giornalista e conduttore tv Maurizio Costanzo non è ancora finita! Belen Rodriguez è fidanzata con Andrea Iannone, mentre, Stefano De Martino ha ribadito più volte di essere attualmente single. Il marito della star tv Maria De Filippi ha rivelato al settimanale di gossip Visto: “Loro sono venuti spesso da me. Ho fatto il tifo per Stefano, che credo sia un bravo ragazzo, durante l’ultima intervista che ho fatto a Belen qualche mese fa. Lei appena ha visto passare le immagini del suo matrimonio ha voluto fermarle. Credo che sia una ferita aperta”.

La conduttrice tv di Tu sì que vales ha scritto su Instagram: “Io non mi accontento mai! Forse questo è il mio difetto peggiore o il mio pregio maggiore! Io amo le cose pure. Quando queste non lo sono più non provo più gli stessi sentimenti di prima. Non voglio vivere una vita contaminata, non mi voglio accontentare perché mi dicono che dovrebbe essere così”.

Per poi aggiungere: “Io mi voglio sentire appagata, amata anche quando cado. L’amore non è solo davanti alle cose belle, l’amore rimane quando ci sono dei brutti momenti. Spesso noi diciamo ti amo senza dare un senso compiuto con i fatti a questa parola, l’amore va accompagnato dalle azioni. E io questo voglio e questo avrò!”. A noi però la reunion Belen-Stefano sembra una missione davvero impossibile. Staremo a vedere!