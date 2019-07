Bianca Atzei e Stefano Corti fanno sul serio. Dopo un anno e mezzo, la cantante ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha riaperto le porte del suo cuore. La 32enne artista in occasione del 34esimo compleanno dell’inviato del programma tv di Italia 1, Le Iene, ha scritto sul social una bellissima dedica d’amore.

La cantante Bianca Atzei ha scritto: “Buon compleanno Topolos. Non c’è bisogno di dire niente, sai già tutto. Era un anno e mezzo che il mio cuore non apriva la porta. Poi sei arrivato tu e mi hai fatto il regalo più grande. Tornare ad amare. E ridere come non mai”.

L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha così archiviato del tutto la precedente e chiacchierata storia d’amore con il campione di motociclismo Max Biaggi. Dopo aver sofferto le “pene d’amore” per la rottura con Biaggi, Atzei è tornata a sorridere in amore grazie alla iena.

Auguri!

Redazione-iGossip