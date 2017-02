Bianca Atzei e Max Biaggi: i segreti del loro amore

Bianca Atzei e Max Biaggi stanno insieme da oltre un anno e mezzo. La bravissima cantante è in gara al Festival di Sanremo 2017 con la canzone Ora esisti solo tu dedicata al suo fidanzato. Al settimanale Gente, Bianca Atzei ha svelato alcuni segreti del loro amore: “Ci siamo conosciuti a una cena da amici comuni in Svizzera. Per lui è stato un colpo di fulmine, io, invece, stavo un po’ sulle mie, avevo ancora le ferite da curare di un rapporto finito male: lui mi aveva tradita più volte”.

Dopo quella cena con amici in Svizzera non si sono più visti per un bel po’ di tempo. “Per parecchio tempo ci siamo sentiti solo al telefono – ha detto Bianca -, Max mi ha corteggiato all’antica e, quando ho capito che era un uomo solido, di cui potevo fidarmi, mi sono lasciata andare… Sapevo chi era, ma a me non importava la facciata, volevo capire di che pasta fosse fatto, quali fossero le sue intenzioni. È un uomo speciale, che ha saputo aspettare i miei tempi e abbattere le mie resistenze”.

Grazie all’ex campione di motociclismo, Bianca è rinata: “Sono felice e serena come non mi era mai accaduto. Mi sento rinata: prima ero più triste, malinconica. Max mi ha completato, mi fa sentire donna, più sicura di me. Siamo uniti e anche parecchio gelosi l’uno dell’altra. Io di più, lo ammetto, ma sono molto migliorata. All’inizio lo ero in modo eccessivo, ora rientro nella normalità di una donna che tiene davvero al proprio uomo”.

Profumo di fiori d’arancio per Max Biaggi e Bianca Atzei? Pare proprio di sì!