Brice Martinet ed Elena Falbo genitori: è nata la piccola Teana

Brice Martinet ed Elena Falbo sono diventati genitori. Sia la neo mamma vip che la piccola Teana stanno bene. La moglie del bellissimo e sensuale modello francese 39enne nonché ex naufrago dell’Isola dei Famosi 2015 ha partorito la baby vip all’Ospedale Cristo Re di Roma l’8 dicembre scorso.

Il modello francese ha annunciato la bellissima notizia al mondo intero condividendo alcune foto della baby vip e alcuni post sul suo profilo Instagram.

“Chi non ha assistito ad un parto non può capire il valore della vita – ha scritto l’ex naufrago vip dell’Isola dei famosi -. La mamma è stata una vera guerriera, l’ostetrica stupenda, la nostra bimba una meraviglia ed io non sono svenuto. Benvenuta Téana, adesso la nostra vita sei tu!!”.

La coppia vip ha scelto un nome davvero speciale e dal profondo significato. C’è un piccolo rebus sui social sul significato originario e letterale del termine. Téana starebbe per “seguace di Cristo”. Per altri sarebbe molto utilizzato nella comunità afroamericana e significherebbe “Arcobaleno del Signore”.

Resta il fatto che ora il modello francese e la fotografa italiana sono davvero al settimo cielo per la nascita della loro primogenita. I fan della coppia sono felicissimi e super contenti.

Congratulazioni ai neo genitori vip e un caloroso benvenuto alla piccola Teana anche da parte della nostra redazione. Auguri!