Brigitta Boccoli incinta per la seconda volta: pancione agli sgoccioli

Brigitta Boccoli è incinta per la seconda volta. Pancione agli sgoccioli per la bellissima moglie di Stefano Nones Orfei. La mamma vip di Manfredi, 10 anni, è apparsa raggiante con il pancione su Instagram. La fine della gravidanza la rende euforica: “Non vedo l’ora di conoscerlo”, ha scritto Brigitta a commento della foto.

Per rimanere incinta è ricorsa alla fecondazione assistita, come svelato a Di Più lo scorso aprile: “Per fortuna mio marito mi è stato vicino e mi ha sempre sostenuto. Anche lui ha dovuto impegnarsi e lo ha fatto con serenità. A me sono stati espiantati gli ovuli e lui ha dato i suoi spermatozoi. Sono stati uniti in provetta per la fecondazione, poi l’embrione era pronto per il trasferimento nel mio grembo”.

Il parto bis si avvicina…

Redazione-iGossip