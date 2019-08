Brigitta Boccoli presenta il figlio Brando al mondo intero

Brigitta Boccoli ha presentato il secondo figlio Brando al mondo intero mediante alcuni scatti condivisi sul suo profilo Instagram. Il secondogenito di Brigitta Boccoli e Stefano Orfei è nato il 18 luglio scorso.

La 52enne showgirl e attrice romana Benedicta Boccoli ha accompagnato lo scatto con la seguente didascalia: “Ti ho desiderato, aspettato, voluto… Ora sei qui… Mi sembra un sogno…”.

A un mese dal parto, Brigitta Boccoli è già tornata in splendida forma. Per rimanere incinta Brigitta Boccoli era ricorsa alla fecondazione assistita, come aveva svelato al settimanale di cronaca rosa DiPiù lo scorso aprile: “Per fortuna mio marito mi è stato vicino e mi ha sempre sostenuto. Anche lui ha dovuto impegnarsi e lo ha fatto con serenità. A me sono stati espiantati gli ovuli e lui ha dato i suoi spermatozoi. Sono stati uniti in provetta per la fecondazione, poi l’embrione era pronto per il trasferimento nel mio grembo”.

