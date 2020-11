Carmen Russo su Enzo Paolo Turchi: “Niente più intimità tra me e lui”

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi hanno preso una decisione drastica in seguito alla seconda ondata di Sars-Cov-2. La coppia vip di ballerini più famosa e popolare d’Italia ha deciso di prolungare il loro digiuno a letto. Non ha intenzione di rischiare di essere contagiata dal Covid o di poter contagiare la sua dolce metà.

La 61enne showgirl, attrice e personaggio tv ha spiegato in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più: “A Tale e Quale Show in Rai facevamo i tamponi tutte le settimane. Se anche uno di noi fosse risultato positivo tutto il programma sarebbe stato sospeso. Enzo Paolo in questo momento va spesso a Palermo per occuparsi della scuola di danza, dunque sarebbe rischioso darci anche un solo bacio”.

L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha parlato di una decisione difficile e sofferta: “Certo, un po’ mi manca il contatto con mio marito, all’inizio abbiamo anche provato a baciarci con la mascherina ma ci sembrava di soffocare”.

“Enzo Paolo ha anche provato a convincermi a farci delle carezze intime dopo aver igienizzato le mani, ma io sono una istintiva, tutte queste precauzioni rovinano il momento romantico”, ha poi concluso Carmen.

A presto con nuove news e indiscrezioni sui personaggi famosi del jet set italiano e internazionale!