Caterina Bernal vuota il sacco su Ignazio Moser: “Cecilia Rodriguez mi ha fatto chiamare”

Caterina Bernal ha vuotato il sacco sull’ex ciclista Ignazio Moser dalle pagine del settimanale di cronaca rosa Chi. La sensuale chef di origine argentina, che vive a Madrid, ha incontrato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip a Porto Cervo in Sardegna.

La ragazza argentina ha raccontato che l’ex compagno di Cecilia Rodriguez si è presentato come “single”. Intervistata dalla rivista diretta da Alfonso Signorini, la chef ha rivelato: “Eravamo al Phi Beach. Ignazio era con un’altra ragazza al tavolo di fronte al mio. Parlava con lei, che aveva conosciuto lì, ma guardava me. Poi un amico in comune di entrambi, Nicola, mi ha detto che lui voleva conoscermi. Io ho pensato: ‘Ma non è serio un ragazzo che parla con un’altra e fissa me’. Pochi secondi e me lo sono ritrovato al tavolo. Ci siamo presentati e io gli ho detto che sono argentina, lui allora ha iniziato a parlare nella mia stessa lingua e mi ha raccontato che era single, poi abbiamo bevuto e ballato un po’. Fino a quando ci siamo scambiati i contatti”.

La ragazza argentina ha poi raccontato: “Iniziamo a scambiarci messaggi di continuo e lui mi spiega che doveva andare a Lisbona per fare una campagna e poi sarebbe venuto a trovarmi a Madrid. Inizia anche a mettere like su Instagram alle mie foto. Si comporta come un corteggiatore molto carino…del resto è anche in bel ragazzo. Quindi penso che faccia sul serio e lo aspetto a Madrid”.

Ignazio Moser in Spagna non è andato più. “Improvvisamente il mio profilo Instagram esplode – ha detto Caterina -. Una mia amica italiana mi spiega che la storia tra Ignazio e la sua ex Cecilia è molto seguita dai fan. Io vengo riempita di insulti e anche di domande perché la gente voleva sapere che cosa ci fosse. Non so come sia venuto fuori tutto”.

Ma non è finita qui! “La storia è arrivata anche alla sua ex Cecilia Rodriguez che ha cercato conferma del flirt tra me e Ignazio – ha asserito -. Una conoscente comune mi ha chiesto se fosse tutto vero, lei voleva saperlo. Io ho confermato. Non è mica colpa mia se si è presentato da single con me”.

Poi ha sottolineato: “Quando Cecilia ha scoperto il tutto, Ignazio mi ha mandato un messaggio scusandosi perché non sarebbe venuto a Madrid. In realtà ho capito che si è sentito in colpa. Poi è sparito. Non aggiungo altro che è meglio. Però capita: si chiamano flirt estivi, no?”. C’è stato almeno un bacio tra lei e Nacho? “No perché in quel momento non ho voluto io”, ha concluso la donna.