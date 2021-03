Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser pensano a un figlio: “Lo vogliamo, ci stiamo lavorando”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser pensano a un figlio. Non vedono l’ora di diventare genitori per la prima volta. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno superato vecchie incomprensioni e sono più innamorati e felici che mai. La sorella minore della celebre star tv, modella e showgirl argentina naturalizzata italiana, Belen Rodriguez, e il figlio del famoso ciclista, Francesco Moser, vogliono metter su famiglia. Non è la prima volta che lo dicono, ma l’hanno ribadito nel salotto tv di Silvia Toffanin, Verissimo.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser – Foto: Instagram

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno insieme da 3 anni, praticamente da quando si sono conosciuti e innamorati nella Casa del Grande Fratello Vip. Ora vorrebbero coronare il loro sogno d’amore con un figlio. ”La voglia c’è, arriverà quando sarà il momento giusto” ha spiegato l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi.

Dopo aver trascorso la quarantena a Trento è diventata una figlia per la famiglia di Ignazio. “In casa ormai è lei la preferita di papà”, ha spiegato il modello e influencer nonché ex ciclista. “Sì gli ho dimostrato che sono una donna da sposare, io sono pronta”, ha replicato Cecilia.

La sorella minore di Belen e Jeremias Rodriguez diventerà zia per la seconda volta molto presto. Belen Rodriguez è incinta di Antonino Spinalbese. La coppia vip è in dolce attesa di una femmina.

“Siamo tutti gasatissimi, stiamo già comprando i vestitini”, ha raccontato la bellissima showgirl, influencer e modella argentina parlando della nipotina in arrivo.

Il 2022 regalerà il primo figlio a Cecilia e Ignazio? Stay tuned per saperne di più!