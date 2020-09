Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati a causa di Diletta Leotta? Il succulento gossip è stato diffuso dal settimanale Oggi, che ha rivelato che dietro la rottura tra l’ex ciclista e la sorella di Belen Rodriguez, potrebbe esserci lo zampino della bellissima e affascinante conduttrice televisiva e radiofonica.

Secondo Oggi, Ignazio Moser avrebbe riservato attenzioni particolari alla conduttrice di Dazn durante la recente vacanza relax e d’amore in Costa Smeralda e “in quell’occasione non avrebbe mai staccato gli occhi dalla conduttrice, sprecandosi in complimenti ed esplicite manifestazioni di ammirazione”.

Così, la modella e showgirl argentina Cecilia Rodriguez non avrebbe gradito e si sarebbe infuriata con l’ex ciclista complicando ulteriormente il rapporto della coppia vip.

Cecilia e Ignazio torneranno presto insieme oppure questa volta è davvero finita tra i due? Lo scopriremo molto presto!