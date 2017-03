Chiara Galiazzo è tornata a sorridere in amore! La vincitrice della sesta edizione del talent show X Factor non è più single! Dopo aver partecipato al Festival di Sanremo 2017 di Carlo Conti e Maria De Filippi con il brano Nessun posto è casa mia, Chiara si è raccontata nel salotto tv di Silvia Toffanin. Al compagno del manager, imprenditore e vicepresidente di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, l’artista ha rivelato: “Questo amore mi fa stare bene. Nel momento in cui mi sono tolta dalla confusione, sono stata in grado di attirare una persona equilibrata con cui, dopo tanti disastri, ho costruito una relazione più sana”. Il suo nuovo amore è un ragazzo conosciuto ai tempi dell’università. Lei studiava a Milano, alla Cattolica, lui alla Bocconi. Si sono ritrovati dopo diversi anni e ora vivono un periodo di grande felicità.

La star di X Factor si è poi soffermata sul difficile periodo di crisi vissuto dopo il trionfo al talent show: “Ero confusa come donna. Non capivo che tipo di artista volevo essere. Oltretutto ho vissuto male i miei 29 anni perché non sai se sei grande o se invece puoi comportarti da ragazzina. Per lo stress ho avuto, inoltre, il problema dei chili di troppo. Soffrivo le critiche sul mio peso perché io stessa non mi riconoscevo più allo specchio e non ero a mio agio. Ho messo in discussione tutto. Ho ristrutturato – ha affermato Chiara – Non è stato facile uscirne, è un sacrificio che devi fare tutti i giorni. Ho smesso di fumare, di bere, ho cambiato la mia alimentazione e mi sono fatta aiutare da una terapeuta che mi ha fatto intraprendere un percorso bello e proficuo”.

Lo scorso mese Chiara ha dichiarato al settimanale Gente di aver perso ben 12 chili: “Ho compiuto i 30 e mi sento finalmente bene con me stessa. Quell’età ibrida tra i 25 e i 29 anni mi destabilizzava. Ero confusa. Oggi, invece, sono in equilibrio. Più forte, consapevole, fiera di raccontare alcune mie debolezze che, con impegno e determinazione, ho superato. Non c’è più quella Chiara che in molti consideravano timida, forse sgraziata, persino goffa. Ci sono io. Una nuova io. Ho ritrovato la forma fisica che avevo prima di X Factor, da 72 chili sono tornata a 60. La chioma è diventata un biondo irlandese – ha proseguito la giovane artista -, non carico più il trucco e mi vesto come mi sento a mio agio: look essenziale, monocolore, niente tacchi che mi fanno stare in bilico”.