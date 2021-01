Claudia Andreatti è incinta di 9 mesi: primo figlio per l’ex Miss Italia. Ha tenuta nascosta la prima gravidanza fino all’ultimo. La modella non vede l’ora di poter abbracciare il suo primo bebè. Claudia Andreatti ha condiviso con i suoi follower di Instagram una foto dolcissima del suo pancione.

“SORPRESA!!!!!… quest’immagine per celebrare finalmente anche assieme a voi la Magia della mia Prima Gravidanza – ha scritto l’ex Miss Italia -, uno Stato di Grazia assoluta che mi ha accompagnata negli scorsi 9 mesi… un’avventura straordinaria, indescrivibile… goduta in totale Riservatezza, Rispetto, Passione e Amore per questo pancino che giorno dopo giorno cresceva diventando sempre più Forte, sempre più parte di Me e delle Nostre Vite”.

Claudia Andreatti ha poi aggiunto: “Tra alcune settimane questo vortice di Emozioni prenderà Forma, Colore, Profumo, Voce, Nome… non vediamo l’ora di Vederti, Respirarti, Viverti!!!”. La foto pubblicata su Instagram, che ha già fatto il pieno di like, è stata condivisa dal compagno. “Foto by il miglior ‘DadToBe’ che potessi avere al mio fianco!”, ha concluso.