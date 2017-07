Claudia Galanti è davvero sfortunata in amore. La modella ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi è attualmente single, ma come ha rivelato al settimanale di gossip Chi è abituata a ricominciare sempre da zero. La mamma vip paraguaiana ha infatti dichiarato: “Questa è la mia vita, porte che si aprono e si chiudono. Sono abituata a ricominciare sempre da zero e anche questa volta ce la farò”.

La sexy showgirl e modella paraguaiana Claudia Galanti sta frequentando una scuola di alta cucina poiché vorrebbe aprire al più presto un ristorante.

“Da sei mesi frequento la scuola di alta cucina, Food Genius Academy – ha spiegato Claudia – Dal lunedì al venerdì, tutti i giorni dalle nove alle sei di sera. Frequentiamo corsi, incontriamo chef stellati come Carlo Cracco, Antonino Cannavacciuolo e Andrea Berton, studiamo ricette e alla fine siamo giudicati con pagelle e voti. Poi ci sarà un esame finale”.

Vuole trasformare la sua grande passione in lavoro. “Ho sempre saputo cucinare – ha detto l’ex naufraga vip -, ma ora mi sono rimboccata le maniche per fare qualcosa di serio. Sogno di prendere questo attestato: poi, una volta finita la scuola, con alcuni soci aprirò un ristorante. Vorrei garantire un futuro sereno ai miei figli”.

In bocca al lupo Claudia!