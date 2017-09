Claudia Gerini e Andrea Preti: vacanza d’amore a Ibiza

Claudia Gerini e Andrea Preti sono più innamorati e felici che mai. Dopo la Sardegna, la coppia vip ha scelto Ibiza per proseguire le vacanze estive. In precedenza l’ex compagna del cantante dei Tiromancino Federico Zampaglione aveva trascorso alcuni giorni di vacanza negli States con le due figlie, Linda e Rosa. La famosa attrice Claudia Gerini e l’ex naufrago vip dell’Isola dei famosi hanno condiviso alcune foto della loro vacanza relax e d’amore sui rispettivi profili social.

“#Nature #love #mum #life #joy #girls #vacationmode oh happy days” ha scritto Claudia sul suo profilo Instagram. Il modello Andrea Preti ha commentato: “Wolf and bubu. #love #us #life #respect #wolf #bubu #vacation”.

Un amore a tutto social!