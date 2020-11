Claudia Gerini rivela: “Prima avevo sempre la pancia gonfia come un pallone”

Claudia Gerini ha raccontato di aver sofferto molto in passato per la pancia gonfia come un pallone. Quale rimedio ha adottato? La famosa, popolare e amata attrice ha affrontato questo argomento nel corso di un’intervista rilasciata al magazine Ok Salute e Benessere.

“Ogni volta che finivo di mangiare arrivava la solita scocciatura – ha raccontato Claudia -, nel giro di qualche minuto la pancia lievitava, come se dentro avessi un palloncino. Per quanto io sia una buongustaia, vi posso garantire che la quantità di cibo che consumavo a tavola non era abbastanza per spiegare tutto quel gonfiore. Il più delle volte questo fastidio era anche accompagnato da episodi di gastrite e da senso di pesantezza allo stomaco. Inizialmente ho tentato di risolvere il problema da sola. Ho provato a eliminare dalla dieta alcuni piatti come la pizza (che adoro) – ha proseguito -, pensando che il lievito fosse il responsabile dei miei malesseri. Resami conto che la situazione non cambiava, mi sono rivolta a uno specialista”.

Com’è andata? “Ho prenotato una visita da un nutrizionista che, essendo anche un genetista, ha optato verso un test genetico per l’intolleranza al lattosio – ha sottolineato -. L’esame, non invasivo e che consiste in un prelievo di sangue, ha analizzato l’andamento del gene che regola l’assorbimento dello zucchero del latte… è bastato un semplice prelievo per scoprire la causa di quel fastidioso gonfiore: forte intolleranza al lattosio, che ho ereditato da mia madre”.

Oggi è felice: “Da un anno, ovvero da quando l’ho scoperto, ho iniziato un tipo di cura che si basa semplicemente su un piano alimentare attento a evitare il più possibile alimenti contenenti lattosio”. Quando cena fuori assume delle pastiglie che permettono di digerire il lattosio: “Con queste pilloline riesco a tenere lontani i gonfiori addominali e quel fastidioso senso di pesantezza”.

Ha rinunciato definitivamente ai dolci e la mattina assume degli integratori a base di vitamina C, papaya fermentata e magnesio.