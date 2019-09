Claudia Lai senza capelli per la chemioterapia: “Spero diventi al più presto soltanto un brutto ricordo”

Claudia Lai ha condiviso con i suoi fan sui social uno scatto in bianco e nero che la ritrae senza capelli per la chemioterapia. Il 31enne calciatore è tornato a giocare nel Cagliari proprio per stare vicino alla sua donna e alle loro due figlie: Aysha, nata nel 2012, e Mailey, venuta al mondo nel 2016.

La moglie del calciatore ha dichiarato sui social: “Una foto in bianco e nero per raccontare la mia storia, fermare tutto e subito per ricordare un momento particolare, il periodo più buio della mia VITA. Un periodo che spero diventi al più presto un BRUTTO RICORDO”.

La sua durissima battaglia contro il cancro va avanti senza soste. Forza Claudia, siamo tutti con te!

Redazione-iGossip