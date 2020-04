Clio Make Up adirata: “Dovrei partorire in casa, ma non ho l’assicurazione”

Clio Make Up è davvero disperata e adirata. Fra pochi giorni dovrebbe partorire in casa, ma non ha l’assicurazione in Virginia. La famosa youtuber, il marito Claudio Midolo e la figlia di due anni Grace, spaventata dall’emergenza Covid-19 nella Grande Mela, ha confessato in una diretta Facebook, intervistata da Marco ‘Monty’ Montemagno: “Potrei dover partorire in casa”.

La youtuber chiamerà la secondogenita Joy. Clio Make Up ha asserito: “Mancano tre settimane al parto. Va tutto bene, per quanto bene possa andare in questo periodo di panico”.

Per poi concludere: “Me l’ero immaginato diverso questo parto! Siamo in Virginia, a 4 ore da New York e non so ancora se torneremo o no. Stiamo decidendo, perché qui c’è il problema della sanità”.