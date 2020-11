Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono fidanzati ufficialmente. Matrimonio in arrivo per i due ex concorrente del Grande Fratello Vip. A nove mesi esatti dalla nascita del loro amore, Clizia e Paolo sono pronti per le nozze. La fashion blogger e web influencer ha sfoggiato con orgoglio l’anello di fidanzamento ricevuto dal suo principe azzurro sui social.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro – Foto: Oggi.it

“Questo anello è una promessa”, dice Clizia Incorvaia sui social. “Mantenuta”, risponde Paolo Ciavarro. La coppia vip ha avuto il benestare anche da Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi.

Ormai non c’è più nessun ostacolo tra loro e l’altare. Anche perché sono stati la stessa Clizia incorvaia e Paolo Ciavarro a dire che vogliono presto un figlio.

Per Paolo si tratterebbe del primo figlio. Per Clizia sarebbe il secondo. La fashion blogger è infatti già mamma di Nina, nata dall’amore con l’ex marito Francesco Sarcina.

Lei ha già compiuto 40 anni, mentre lui ne ha solo 29… ma la grande differenza d’età non conta, in amore… è molto relativa.

Auguri!

Stay tuned per saperne di più sulla vita pubblica e privata dei personaggi famosi del jet set nazionale e internazionale!