Come mai Tommaso Zorzi non è ancora andato da Barbara d’Urso? Dopo aver vinto la quinta edizione del Grande Fratello Vip ha partecipato a diversi programmi di Mediaset, ma non si è ancora visto nel salotto della conduttrice tv partenopea. Ha subito accettato il ruolo di opinionista all’Isola dei famosi e ha partecipato a diverse puntate del Maurizio Costanzo Show, ma finora non si è visto nei numerosi salotti di Barbarella.

Tommaso Zorzi – Foto: Instagram

Ha spiegato le sue ragioni durante un’intervista rilasciata al quotidiano Il Giornale: “Volevo evitare sovraesposizioni. Ho evitato salotti in generale, non di certo solo Barbara d’Urso. Ho preferito concentrare le mie energie in contesti dove avessi un ruolo, come l’Isola”.

Potrebbe condurre il programma pomeridiano della domenica di Canale 5? Secondo diversi rumor, Domenica Live è a rischio. Al suo posto sarebbe in pole la conduttrice tv e attuale naufraga vip dell’Isola dei famosi 2021, Elisa Isoardi.