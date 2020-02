Costanza Caracciolo è incinta di Bobo Vieri per la seconda volta: in arrivo un’altra femmina per la bellissima e famosa coppia del jet set italiano. L’ex velina di Striscia la notizia e showgirl ha rivelato alcuni dettagli sul parto bis ai suoi follower di Instagram.

Costanza Caracciolo – Foto: Instagram

Nelle sue Instagram Stories, l’ex concorrente di Pechino Express ha spiegato che secondo lei la piccola Stella, la primogenita nata il 18 novembre 2018, sarà un po’ gelosa della sorellina.

Ha svelato che nascerà ai primi di aprile. Continua a mangiare sushi cotto e ha affermato che durante la gravidanza bis si è dedicata al pilates e a lunghe camminate. Ora, però ha mal di schiena. “Quasi perenne e chiaramente voglia di dormire”.

Poi ha risposto a una domanda di un suo follower sul tema bambini e social. “Da quando sono diventata mamma ho capito che non esiste una cosa giusta rispetto all’altra – ha spiegato Costanza -, in questo ognuno ha le sue idee… penso che ognuno sia libero di scegliere cosa sia meglio per sé e per i propri figli, dall’educazione alle buone abitudini, ho capito che è meglio non mettere bocca, per cui alzo le mani. E che ognuno faccia come gli pare!”. Siete d’accordo con Costanza Caracciolo?