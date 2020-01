Costanza Caracciolo sfoggia il pancione premaman sui social

Costanza Caracciolo ha sfoggiato il pancione premaman sui social. La showgirl ed ex velina di Striscia la notizia diventerà mamma bis fra pochissimi mesi. L’ex concorrente di Pechino Express e l’ex calciatore della Nazionale italiana Bobo Vieri diventeranno genitori bis di un’altra femminuccia.

Costanza Caracciolo incinta – Foto: Instagram

La coppia vip ha trascorso il Capodanno 2020 a Dubai. La loro primogenita ha compiuto un anno a novembre 2019. Molto presto potrà giocare con la sorellina.

Sia Bobo sia Costanza hanno sempre dichiarato di volere una famiglia numerosa. L’ex attaccante di Inter, Milan e Juventus è felicissimo ed entusiasta del suo ruolo di papà, come ha più volte ribadito la sua dolce metà: ”È un padre meraviglioso. Penso che con la prossima nascita impazzirà totalmente. All’inizio pensavo che anche un maschietto non mi sarebbe dispiaciuto ma lui diceva che con due femmine sarebbe stato meraviglioso. E in effetti devo dire che va benissimo così”.