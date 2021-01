Cristina Marino è tornata in splendida forma fisica a poco più di 7 mesi dal parto. Lo scorso 20 maggio è nata Nina Speranza, figlia della modella e dell’ex concorrente del Grande Fratello e attore Luca Argentero. La bellissima attrice e imprenditrice digitale ha ripreso a fare sport, prima lentamente e poi sempre con più impegno. Alimentazione sana, sport e allenamenti sono stati utili per raggiungere risultati eccellenti.

Cristina Marino – Foto: Instagram

La bellissima e sensuale mamma vip regala consigli di fitness e lifestyle sulla sua piattaforma, Befancyfit, aperta nel 2016.

Nel 2018 ha conseguito un diploma nazionale riconosciuto dal AICS/CONI per personal trainer, con una specializzazione in allenamento funzionale. Nella sua biografia si legge che “è stata educata allo sport, fin da piccola ne ha praticati svariati: tennis, sci agonistico, nuoto, equitazione, accademia di danza, motivo per il quale lo sport rientra nel suo quotidiano. Ha fatto della sua passione il suo stile di vita e il suo lavoro”.

A Vanity Fair recentemente ha confessato: “Sia durante la gravidanza, che nei mesi a venire mi sono presa molta cura del mio corpo, giorno per giorno. Ho ripreso appena possibile ad allenarmi e il corpo, che ha buona memoria, ha risposto prontamente. Sto poi attenta all’alimentazione, che come nota gioca un ruolo fondamentale nel mantenimento del peso. Mangio di tutto e non vivo stando a stecchetto, ma nutrirmi in modo equilibrato e sano è diventata la mia scelta di vita. I pasti devono essere sempre bilanciati, semplici e senza rinunciare al gusto. A differenza di quello che si tende a pensare, cibo sano non significa insapore”.

