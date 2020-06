Cristina Marino sbotta: “Non è vero che chi allatta deve mangiare di più”

Cristina Marino ha sbottato sui social dopo le consuete e puntuali critiche al vetriolo di hater e detrattori seriali. La modella e attrice ha dichiarato che non è vero che chi allatta deve mangiare di più. La mamma vip di Nina Speranza è finita al centro delle polemiche per un video di un suo allenamento ‘vecchio’ e per uno scatto condiviso del suo brunch domenicale, giudicato ‘misero’, entrambi pubblicati sul suo profilo Instagram.

La compagna di Luca Argentero ha perso il self control su Instagram e ha risposto duramente ai commenti: “Che palle! Se una si sente di allenarsi fa bene a farlo, non è vero che chi allatta deve mangiare di più!”.

Cristina Marino ha poi aggiunto: “Che palle! Ho pubblicato un video vecchio per scelta, anche se non nego che farò di tutto per tornare in forma quanto prima. Non è un messaggio sbagliato perché c’è scritto “Monday Motivation”. Noi di Befancyfit pubblichiamo spesso dei video di allenamento: li ho riguardati e mi ha fatto venire voglia di allenarmi, visto che non mi alleno da moltissimo e mi manca parecchio dato che è la mia vita. Così ho pubblicato un video, detto questo sicuramente fare un allenamento ad alta densità non va bene, parlo per me”.

A una sua follower che ha avanzato una critica molto pungente ha replicato: “Immagino non allatti?’. Sbagliato! Allatto. Se una si sente di allenarsi, fa bene a farlo, quando una mamma è felice, il bambino è felice”.

Per quanto riguarda la foto del brunch ha asserito: “Non è un brunch misero, non sono deperita come vedete, sono in forma, anche perché una persona che non mangia o non mangiava non può fare l’allenamento che faccio io, quindi il mio messaggio non è mangiate poco, ma mangiate bene, motivo per cui su Bifancyfit ci sono dei piani nutrizionali, non delle diete. Cerchiamo di consigliare una sana e corretta alimentazione, non una dieta”.

Per poi proseguire: “Quello che ci tengo a dirvi, come nel messaggio che vi ho dato quando ero incinta, è di non mangiare tutto quello che vi va quando vi va, anche nel post-parto. Fare uno stile di vita sano ed equilibrato, allenarsi appena uno si sente pronto e il medico vi dà il via, è tutto di guadagnato”.

Ha poi concluso così: “La cosa dell’allattamento che devi mangiare molto di più è sbagliata: regolarsi e mangiare delle cose sane ed equilibrate, fare dei pasti bilanciati. Quindi ragazze che non sono incinta, mamme, future mamme: l’importante è fare uno stile di vita equilibrato e sano, allenarsi con costanza, mangiare bene sempre”.