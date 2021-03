Dayane Mello contro Rosalinda Cannavò: “Mi succhiava le energie”

Dayane Mello si è scagliata contro Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, durante l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso di Barbara d’Urso. La supermodella brasiliana ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha spiegato: “Abbiamo fatto un bel percorso. Ci siamo prese al primo sguardo, l’ho scelta. In lei ho visto una brava ragazza e ho fatto capire subito a lei che per me quello era un lavoro e non la vita reale. Per 5 mesi e mezzo lei ha avuto troppi alti e bassi”.

Dayane Mello – Foto: Facebook

“Per me non era più stimolante starle vicino – ha detto la mamma vip brasiliana -. Mi alzavo e sentivo dire ‘dio come sono brutta’, ‘che vita di m’, ‘che noia’. Dopo un po’ mi succhiava le energie. Quando sono entrati i nuovi mi sono aggrappata a loro. Lei non faceva vedere che aveva ambizioni di arrivare in finale. Io invece dicevo ‘questo è il mio lavoro e voglio arrivarci”.

Dayane Mello ha poi aggiunto: “Adesso cosa provo? Vedo che tutte le persone a me vicine non le vogliono bene. Lei forse ha cercato di cavalcare il suo percorso dietro al mio. Lei non è Dayane! Lei poi al GF ha iniziato a giocare un po’ contro di me, eliminava tutti i miei amici”.

La pace tra Dayane e Adua Del Vesco è davvero lontana? “Ora ci siamo sentite su Whatsapp – ha concluso -, parliamo. Le voglio bene. Quando sarà passato questo periodo ci vedremo e ci guarderemo negli occhi. Adesso però non è il momento”.