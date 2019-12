Debora Caprioglio fa chiarezza: “Non sono depressa perché non sono diventata mamma”

Debora Caprioglio ha voluto fare chiarezza su un aspetto molto privato e intimo della sua vita. Ha ribadito che non è depressa perché non è diventata mamma. L’attrice e showgirl ha inoltre precisato che questo aspetto non ha influito minimamente sulla fine del suo matrimonio con Angelo Maresca, con cui è stata sposata per 10 anni e da cui si è separata circa un anno fa.

L’attrice ha spiegato al settimanale DiPiù: “Io non ho mai vissuto la maternità come un obiettivo, piuttosto come una possibilità: se andava in porto bene, altrimenti pazienza. Non sono una Debora depressa solo perché non sono diventata mamma”.

Per poi rivelare: “Certo, con Angelo ci abbiamo provato, non lo nego, naturalmente. Ma quando per quella via non è arrivato un figlio io mi sono subito messa il cuore in pace. Se fossi diventata mamma verso i 45 anni avrei messo al mondo un bambino che sarebbe rimasto orfano piuttosto presto. E sinceramente non mi ha entusiasmato l’idea”.

Debora ha poi spiegato i veri motivi della separazione dal marito: “Non c’era una terza persona. La situazione era diventata statica, guardavo mio marito e pensavo: ‘E’ una persona di famiglia’, e sentivo che anche lui provava la stessa cosa per me. Non c’era più passione – ha asserito -, eravamo diventati come fratello e sorella, ci volevamo bene, ma di un amore diverso da quello che dovrebbero provare marito e moglie”.