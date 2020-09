Deianira Marzano e Andrea Melchiorre litigano sui social: volano insulti e minacce

Deianira Marzano e Andrea Melchiorre hanno litigato sui social. Sono volati insulti e minacce tra la web influencer e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne. Melchiorre è risultato positivo al Covid-19 dopo una vacanza in Sardegna, come tantissimi altri vip del jet set nazionale. Secondo lei, Andrea Melchiorre non è stato sufficientemente attento e dare la colpa al Governo Conte II per aver aperto i locali non è una giustificazione per il suo comportamento.

Deianira Marzano e Andrea Melchiorre – Foto: Instagram

La popolare blogger ha scritto: “Quindi la colpa è del governo che ha aperto i locali? Allora come te lo spieghi che ci sono tante persone che ci sono andate nei locali, stando attente, e non hanno preso il Coronavirus? Il fatto è che non avete niente da fare, state a casa e dite idiozie”.

Deianira Marzano ha poi rivelato sempre su Instagram Story di aver ricevuto minacce tramite audio da Andrea: “Sono stata minacciata privatamente (essendo questa persona un vile non lo fa davanti a tutti). Offesa da questo essere disgustoso i cui messaggi verranno tutti girati al mio avvocato”.

L’ex volto noto di Uomini e Donne non ci sta e ha replicato duramente: “È veramente indisponente, maleducata e sputa sentenza senza cognizione di causa. Veramente è fastidiosa e poi altera la realtà dei fatti, per me ha problemi nella comprensione del testo. Non capisce quando parla. Mi dà fastidio quando una persona parla di me e non sa le cose davvero come stanno, dandomi del cretino senza senso. Che poi l’unica cretina è lei”.