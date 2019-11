Diana Del Bufalo è in cura da uno psicoterapeuta: “Non sto passando un periodo facile”

Diana Del Bufalo è in cura da uno psicoterapeuta. L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, cantante e conduttrice tv non sta passando un periodo facile. L’ha rivelato lei stessa sui social. In molti pensano che sia legato alla rottura con il collega Paolo Ruffini.

“Non sto passando un periodo facile – ha dichiarato Diana -. Sto diventando grande, più saggia, più consapevole e sveglia. Mi accorgo di quanto la vita sia scivolosa e di quanto io sia impreparata ad accoglierla. Se state passando un periodo di cambiamento, di confusione, di tristezza o di rancore, andate da qualcuno… La psicoterapia è magica, non è per i matti… è un percorso di allineamento con se stessi stupendo”.

La simpatica e ironica artista ha poi aggiunto: “Io sono come voi… fragile… non vi aspettate troppo da voi stessi ma esigete la felicità più spietata! Perdonate il prossimo, lasciate andare, non vi fa bene tenervi il risentimento e non serve a niente. Si va avanti, più forti di prima”.

Confida molto nella psicoterapia e ha poi concluso l’argomento così: “Non sono malata. Sono rotta”.

