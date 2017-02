Diana Del Bufalo e la storia con Paolo Ruffini: “Non sono una sfasciafamiglie”

Diana Del Bufalo è felicemente fidanzata con il conduttore tv, comico e regista toscano Paolo Ruffini da alcuni anni. L’ex star del talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, ha rilasciato un’intervista al settimanale di gossip Nuovo Tv in cui ha ribadito di non essere una sfasciafamiglie, aggiungendo il fatto che la storia matrimoniale di Paolo Ruffini con l’ex moglie Claudia Campolongo era già finita da un pezzo. Dunque nessun tradimento e nessuna storia extraconiugale. La conduttrice di Mai dire Amici ha infatti spiegato: “Mi spiace che abbiano scritto di me che sono una sfasciafamiglie e lui un traditore. La verità è che quando ci siamo innamorati, Paolo già non stava più con la sua ex moglie. Questo equivoco ancora mi fa soffrire, perché io non mi metterei mai in mezzo a due persone: sono figlia di genitori separati a causa di un’altra donna”.

Com’è nata la storia d’amore dell’inviata di XLove e dell’ex conduttore tv di Colorado? Paolo come ha conquistato Diana? “Mi sono innamorata della sua simpatia – ha dichiarato la cantante e attrice -, intelligenza, gentilezza, bontà, sensibilità. E poi lui arricchisce la mia vita. Ogni giorno mi insegna qualcosa di nuovo in termini di rispetto per la vita e per gli altri. Mentre io gli ho trasmesso il mio grande amore per gli animali”.

L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi sogna di formare una famiglia con Paolo Ruffini. Non vede l’ora di diventare mamma per la prima volta: “Penso di possedere un forte istinto materno”.

La giovane cantautrice e attrice romana ha ammesso di essere un po’ gelosa anche perché il suo fidanzato è circondato da tante belle ragazze. “Con tutte le ragazze che gli girano intorno non si sa mai – ha detto Diana al settimanale di cronaca rosa Nuovo Tv – Tra noi, comunque, c’è un rapporto di piena fiducia, so che lui mi ama”.

Per quanto riguarda la sua carriera, l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi 2011 può essere davvero entusiasta e felice. E’ entrata a far parte del cast della quarta stagione della fortunata e popolare fiction tv Che Dio ci aiuti, in onda su Rai 1 dall’8 gennaio 2017, e il 28 dicembre scorso ha debuttato a teatro come protagonista del musical La sposa cadavere, diretto da Riccardo Giannini e accanto all’attore e doppiatore Simone Marzola. Il 2017 non poteva iniziare meglio di così per Diana Del Bufalo! Auguri!