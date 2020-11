Diletta Leotta e Daniele Scardina sono tornati insieme. Ritorno di fiamma per la bellissima conduttrice sportiva e King Toretto. Le voci sulla reunion della coppia vip del jet set nazionale erano iniziate a circolare con una certa insistenza sul web nelle ultime settimane.

La coppia si era separata lo scorso luglio dopo un anno d’amore, ma sembra pronta a riformarsi.

Qualche sabato fa a Ballando con le Stelle, Daniele Scardina aveva confessato, parlando di Diletta Leotta: “È amore quello che provo”. Il settimanale di cronaca rosa Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha immortalato il giorno seguente la coppia all’uscita dall’hotel dove è ospite la Leotta, pronta a partire per una gita con due amici, il concorrente di “Ballando” Antonio Maria Catalani e la sua fidanzata, la contessa Caterina Zanardi Landi.

Insieme sono andati in Abruzzo, a fare una gita al parco nazionale della Majella, dove la conduttrice ha postato su Instagram un video girato molto probabilmente da Scardina. La sera, rientrati dall’escursione, si sono diretti insieme all’interno dell’hotel dove alloggia la Leotta. La conduttrice aveva confessato di recente proprio a Chi: “Perché è finita con Daniele? Non trovo una ragione chiara, come diceva Cocciante ‘Non c’è mai una ragione per cui un amore debba finire’… lui è una persona buona, profonda, piena di valori, una persona rara”.