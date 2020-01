Elena Morali confessa: “Stavo insieme a Scintilla e Daniele Di Lorenzo”

Elena Morali ha confessato che ha avuto due relazioni sentimentali contemporaneamente con il comico Scintilla e con Daniele Di Lorenzo. Elena Morali e Scintilla hanno provato invano ad essere una coppia aperta.

La 28enne showgirl e modella ha rivelato a Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso: “All’inizio io non stavo con Gianluca. Io e Daniele abbiamo avuto una storia molto tormentata, stavamo insieme”. Incalzata dalla Dottoressa Giò, Elena è poi crollata: “Credo sia capitato a tutti di amare due persone contemporaneamente, di non poter scegliere perché non vuoi far soffrire nessuno dei due, non vuoi farli star male. In una coppia non ci sono leggi universali, io e Scintilla abbiamo deciso di provare a essere una coppia aperta. Quando due persone non vanno più d’accordo, ma continuano a convivere e si prendono le proprie libertà”.

L’ex pupa ha affermato: “Tutti e due sapevano, sono maggiorenni, è colpa mia certo ma loro hanno accettato la situazione per un anno”. Elena Morali si è innamorata di Daniele Di Lorenzo. Con Scintilla, che definisce un “gran signore”, era “una lite continua, non si riusciva più ad andare avanti”.

Ora è single. “Con chi sto adesso? Con nessuno – ha ammesso Elena -, voglio ricominciare da me perché tutto questo ha creato tensioni. Io non so cosa voglio dalla mia vita. Io sto tanto male adesso .Voglio ricominciare da me. Io credo che una persona innamorata non ha bisogno di venire qua a spu**anarmi. Con Scintilla l’abbiamo superata, gli ho parlato. Ora non ho voglia di fidanzarmi”.

La soubrette ha poi asserito: “Chiedo scusa ai genitori di Scintilla e ai miei. Non posso dire tutte le cose perché è qualsiasi cosa dico non sta bene a qualcuno. Non si può arrivare fisicamente a fare queste cose. Io condivido il pensiero di Pupo, si possono amare più persone. Se nella mia testa e nel mio cuore, io non sono riuscita a decidere e loro due l’hanno accettato, perché farmene una colpa?”.