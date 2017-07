Elena Santarelli riceve insulti e offese volgari e gratuiti su Instagram dagli hater. Un triste e brutto fenomeno che colpisce tanti vip del jet set nazionale e internazionale. Cosa fa e come replica la showgirl agli attacchi? La testimonial dell’azienda italiana di abbigliamento Marbel ha dichiarato in diretta radiofonica a Linus e Nicola Savino su Radio Deejay.

La super mamma vip di Giacomo e Greta Lucia, nati dal suo matrimonio da favola con l’ex calciatore e commentatore sportivo Bernardo Corradi, ha asserito: “E’ triste ma cerco di avere molto self-control per le risposte. Cerco di utilizzare sempre molta ironia. Però sono cattiva con la gente che è cattiva. Qualche giorno fa una ragazza mi ha scritto una cosa irripetibile: le ho risposto in malo modo e l’ho bloccata. Posso non piacere, ma le parole brutte non me le merito”.

L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi 2005 ha poi sottolineato: “Che pesantezza. L’altro giorno, perché avevo un pantalone a zampa, mi hanno scritto: ‘Ah, ma hai le gambe strane’. C’è tanta gente che sta lì, tutto il giorno, a zoommare e vedere i difetti degli altri”.

Alcuni l’accusano di essere troppo magra. Lei ha risposto senza filtri e con grande sincerità: “Io sono così. Ho la bambina che dorme poco la notte e anche io dormo 4-5 ore a notte. Questa gravidanza mi ha prosciugata, non posso farci nulla. Potrei anche mangiare sei piatti di lasagna della nonna, non ingrasserei comunque. Il mio metabolismo è super accelerato, può succedere dopo la gravidanza, e il corpo ne risente”.