Elenoire Casalegno e Luca Onestini ai ferri corti

Elenoire Casalegno e Luca Onestini sono ai ferri corti. Lo scontro tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip si è registrato diversi giorni fa in seguito ad alcune indiscrezioni lanciate dalla showgirl e conduttrice tv a Vite da copertina, il programma che conduce su Tv8 insieme a Giovanni Ciacci. Elenoire ha rivelato che l’ex gieffino e la fidanzata Ivana Mrazova avrebbero deciso all’ultimo momento di non partire per Pechino Express. Perché? “Luca ha detto di no a Pechino – ha spiegato -perché non voleva stare lontano dai social network per un mese, per una questione di guadagni”.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha replicato furiosamente su Instagram: “Dovete sapere, e chi mi conosce lo sa, me ne frego, non rispondo mai e non alimento polemiche. Io me ne frego. Faccio il superiore, a meno che non vengano da persone che rispetto e considero e quindi alle quali mi degno di rispondere. In questo caso non è così, però, rispondo perché quando uno si permette di andare in un mezzo di comunicazione e nello specifico in televisione e dire delle ‘tonterias’ (falsità, in spagnolo, ndr) pubblicamente è giusto anche che venga sput*****a. Dovete sapere che in questo settore c’è anche tanta gente che non è per nulla professionale, ad esempio la signora in questione”.

L’ex gieffino ha poi concluso: “La prima regola quando si fa un lavoro attraverso un mezzo di comunicazione è quello di documentarsi. Lei si vede che non l’ha fatto per niente. Ha detto solo delle ‘tonterias’ e ha fatto una figura di m****a direbbero gli spagnoli”.

La conduttrice tv ha controreplicato sempre sui social: “Ah, le contraddizioni! A volte nascono e proliferano all’interno di una frase di poche parole un po’ sgrammaticata. Certi signori, attraverso le contraddizioni, si permettono di dare giudizi affrettati quasi a nascondere le proprie indecisioni. Sarebbe meglio spiegare senza agitarsi troppo, il motivo di una scelta lavorativa, senza usare offese e parolacce che spesso tradiscono nervosismo. La notizia riportata in trasmissione non conteneva insulti, offese, parole volgari, e tanto meno giudizi professionali – ha continuato -. Nel video dal signore postato, lo stesso dichiara di essere una persona che se ne frega, e che fa il superiore. Scomodando Honoré de Balzac potrei così concludere: ‘La malattia del nostro tempo è’ la superiorità. Ci sono più santi che nicchie’. Buona vita a tutti, anche al signore”.

Redazione-iGossip