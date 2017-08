Elenoire Casalegno sta trascorrendo la sua prima estate da single, dopo la fine del suo matrimonio con Sebastiano Lombardi. La conduttrice tv ed ex modella ne ha parlato durante il terzo appuntamento di #Estate, in seconda serata su Canale 5.

L’ex moglie del direttore di Rete4 ha asserito: “La mia separazione? Quando ci si allontana da una persona che si ha amato ovviamente c’è un lungo periodo di riflessione, un lungo periodo di dolore, di sofferenza, è inevitabile. Sarà la mia prima estate da sola e sono convinta che porterà momenti di malinconia, i ricordi affioreranno, però si va avanti. È il mio primo viaggio da sola, ma è inevitabile”.

Per poi aggiungere: “Qualcuno lo definisce un lutto, ma io non voglio vederlo come un lutto, è un avvenimento che sicuramente ha cambiato la mia vita, che ha portato sofferenza, ma mi ha permesso anche di crescere e di comprendere meglio me stessa. Non è un lutto perché con la persona che ho sposato comunque ancora oggi ho un legame. La mia prima estate da single dopo un po’ di tempo sarà un estate all’insegna dell’amicizia. Ho deciso di fare un lungo viaggio insieme al mio migliore amico storico, un viaggio con lo zaino in spalla, un po’ wild. Stiamo preparando questo percorso dal Vietnam alla Thailandia. Questa sarà la mia estate, il viaggio che mi regalerò. Ci saranno certamente momenti di allegria e momenti di silenzio. Non smetterò mai di credere nell’amore, non è possibile”.