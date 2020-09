Eleonora Daniele sulla figlia Carlotta: “Avrà una tata di fiducia”

Eleonora Daniele è tornata al timone del suo programma tv di Raiuno, Storie Italiane, a partire da lunedì 7 settembre. La baby vip è nata dall’amore della conduttrice tv con il marito Giulio Tassoni, e che proprio alle pagine del settimanale Di Più ha raccontato di come si è organizzata per gestire al meglio famiglia e carriera.

Eleonora Daniele – Foto: Instagram

Eleonora ha dichiarato: “Mi sarebbe molto piaciuto avere al mio fianco la mia mamma, ma vive a Padova. Allatto Carlotta ogni tre ore, per fortuna gli studi Rai sono a pochi minuti da casa mia; appena finito il programma tornerò a casa per dare la poppata alla mia bimba”.

Ha scelto di non portare la tata e la figlia in studio insieme a lei: “Non mi sentirei tranquilla a lasciarla in camerino visto il periodo che stiamo vivendo. E poi ci sono regole ferree di sicurezza per entrare in Rai, sarebbe un problema portare una bambina così piccola: Carlotta starà benissimo a casa nostra”.

Il battesimo della piccola Carlotta avverrà tra la fine di ottobre e gli inizi di novembre. La piccola avrà come madrina la star tv Mara Venier.