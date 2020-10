Elettra Lamborghini commenta il suo matrimonio con Afrojack

Elettra Lamborghini ha commentato il suo matrimonio con Afrojack durante un’intervista rilasciata al settimanale Chi, che ha pubblicato tutte le foto delle nozze vip dell’anno. Un matrimonio da sogno e sfarzoso sul Lago di Como per la celebre ereditiera e il famoso dj e produttore discografico olandese. Nozze da mille e una notte per l’ex giudice di The Voice of Italy e il noto artista nella splendida Villa Balbiano, una delle più affascinanti dimore della Tremezzina circondata da un parco sontuoso e si affaccia direttamente sul lago.

Elettra Lamborghini e Afrojack sposi – Foto: Instagram

Abito a sirena che giocava sulle trasparenze, con tanto di velo, per la sposa. Abito nero, classico ed elegante per lo sposo. Come testimoni di nozze, Elettra ha scelto le sorelle gemelle Lucrezia e Flaminia (assente l’altra sorella, Ginevra), mentre lo sposo ha avuto al suo fianco il migliore amico.

Elettra Lamborghini ha così commentato le sue nozze a Chi: “Non pensavo che avrei provato un’emozione così grande. Un concerto? Non è paragonabile. È per questo che con Nick abbiamo deciso che ci risposeremo fra 15 anni per rivivere tutte queste emozioni. Stiamo insieme da tre anni, noi ci sentiamo già una famiglia, ma col tempo la allargheremo sicuramente. Come mai al matrimonio non era presente mia sorella? Accanto a noi c’erano le persone del cuore, solo quelle che desideravamo…”.

In merito ai suoi progetti ha svelato: “Torno subito a lavorare perché sto girando una serie sulla mia vita. Saranno dieci puntate e andranno in onda l’anno prossimo”.