Elga Enardu spera che la sorella Serena e Pago si lascino. L’ex tronista di Uomini e Donne ha espresso la sua opinione al magazine del programma tv pomeridiano di Canale 5. Perché? Come mai è così pessimista su questa storia d’amore?

“Sarò onesta: io mi auguro che si lascino – ha dichiarato Elga -. Per la felicità di entrambi, preferirei che si aprissero a un’opportunità di coppia più bella. Dall’altra parte so quanto sia difficile che questo accada: ci hanno provato tante volte a separarsi, ma non resistono l’uno lontano dall’altra. Pago mi ha molto delusa, perché sa bene che nel ballo sia io che mia sorella ci esprimiamo. Sono in crisi perché si amano, però a volte l’amore, soprattutto quando si matura, non basta”.

Al tempo stesso ha espresso la sua opinione sul tentatore Alessandro a cui Serena si è particolarmente avvicinata durante Temptation Island Vip: “Penso che lei ne sia affascinata. È un ragazzo elegante e rispettoso così come Pago è un uomo delicato. Può essere ambito da tante donne”.

Come andrà a finire? Si lasceranno o riusciranno a superare anche questa durissima prova d’amore?

Redazione-iGossip