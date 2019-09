Eliana Michelazzo è ancora in difficoltà finanziarie: “Qualche sponsor e ospitata mi permettono di andare avanti”

Eliana Michelazzo è ancora in difficoltà finanziarie. Al settimanale di cronaca rosa Novella 2000 ha rivelato che riesce ad andare avanti grazie a qualche sponsor e ospitata. L’ex manager della showgirl Pamela Prati ha dichiarato: “Con il lavoro sono messa male perché tutte le ragazze che lavoravano con me si sono tirate indietro e io ho avuto difficoltà a pagare determinate cose. Sto cercando di saldare i debiti con le aziende, ma è molto dura perché ci ho rimesso molti soldi in questa storia. Preferisco non dire di più, ma ho aiutato la famiglia virtuale, credendola reale, pagando l’affitto, le cure per chi si ammalava”.

L’ex socia in affari di Pamela Perricciolo ha poi proseguito: “Ma non voglio dire di più e non voglio fare nomi riaprendo la questione. Sono in grande difficoltà adesso, ma mi sto comunque arrangiando con qualche sponsor e qualche ospitata che mi permettono di tirare avanti”.

La 39enne ha confermato la storia d’amore con Daniele Bartolomeo: “Sto frequentando una persona comune, lontana dal mondo dello spettacolo”.

Ha poi annunciato che porterà Pamela Perricciolo in tribunale e sul Prati Gate ha asserito: “Ci sono ancora tante cose non chiare. Per ora solo bugie su bugie…”.

