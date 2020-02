Elisa De Panicis smentisce il flirt con Maxi Lopez

Elisa De Panicis ha smentito categoricamente il flirt con il calciatore argentino Maxi Lopez, quando quest’ultimo era sposato con la showgirl e modella Wanda Nara, su Instagram.

Elisa De Panicis – Foto: Instagram

Il rumor sul presunto tradimento dell’attaccante argentino con la web influencer italiana ai danni dell’attuale opinionista fissa del Grande Fratello Vip 2020 era stato svelato in diretta televisiva dal conduttore del reality show di Canale 5, Alfonso Signorini, durante la settima puntata.

La modella e influencer ha infatti scritto su Instagram: “Ci tengo a sottolineare che Maxi Lopez è solo un amico”. Ha specificato che non le piacciono gli uomini biondi e quando Signorini ha sganciato il gossip lei è scoppiata a ridere per un motivo ben preciso: “A volte si dicono cose così assurde pur di parlare, quindi mi faccio una risata… i biondi non sono proprio il mio genere”.