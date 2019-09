Elisabetta Canalis conferma la rottura con Maddalena Corvaglia

Elisabetta Canalis ha confermato la rottura del sodalizio umano e professionale con la sua storica amica e collega Maddalena Corvaglia al settimanale di cronaca rosa Chi. Un rapporto di amicizia molto forte e invidiato da tutti, che però si è frantumato negli ultimi tempi. Perché? Che cosa è successo?

L’ex co-conduttrice del Festival di Sanremo non si è voluta sbilanciare più di tanto sull’argomento alla rivista di gossip diretta da Alfonso Signorini.

La showgirl e modella sarda ha soltanto ammesso: “Immaginavo che me l’avrebbe chiesto, ma è un argomento molto delicato di cui preferirei non parlare, se non le dispiace…”. Che fine ha fatto la palestra che aveva aperto a Los Angeles proprio con la showgirl pugliese? “L’abbiamo data in affitto – ha detto la mamma vip di Skyler Eva -. Non sono una personal trainer e qui la forte concorrenza in quel settore richiede delle competenze specifiche. Però sto lavorando a un’altra cosa legata al fitness che ancora non posso dire”.

Ora la moglie del medico Brian Perri ha altre amicizie vip da coltivare: “Sono amicizie che forse in Italia sarebbero rimaste più superficiali, mentre qui i legami diventano più forti. Recentemente si è unita anche Emma Marrone; con Bianca ho appena passato qualche giorno di vacanza al mare e da Tiziano vado spesso: lui e il marito Victor sono una coppia bellissima. Ma ho anche molti amici americani, che però non sono molto social. Sembra incredibile, ma c’è qualcuno che non ha Instagram!”.

Redazione-iGossip