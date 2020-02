Elisabetta Gregoraci rivela: “Chi viene dopo Flavio Briatore teme il confronto”

Elisabetta Gregoraci ha rivelato al settimanale di cronaca rosa Chi che non è facile per nessuno sostituire il suo ex marito, il ricco e facoltoso imprenditore Flavio Briatore. Dopo la fine del suo matrimonio con il manager, la conduttrice tv e showgirl fa fatica a trovare un uomo all’altezza di Briatore.

“Avendo avuto un compagno così, chi viene dopo sente sempre il confronto e questa cosa non mi aiuta – ha spiegato la mamma vip -. Non è facile stare con me, ho tante caratteristiche che possono spaventare un uomo”.

Elisabetta è tornata a parlare della sua esclusione da “L’Altro Festival”, il Dopofestival di Sanremo 2020 in onda su Raiplay, dopo aver denunciato l’accaduto sul social sferrando un duro attacco al conduttore tv Nicola Savino perché non l’avrebbe voluta.

La presentatrice tv è irremovibile: “Umanamente Nicola non si è comportato bene con me, la mia più grande delusione è dal punto di vista umano: ha fatto di tutto per non lavorare con me e io non dico bugie, la verità secondo me è venuta fuori e qualcuno dovrebbe chiedermi scusa”.