Emanuela Aureli trascorrerà il Natale 2016 con la sua adorabile e bellissima famiglia. La stimata e amata attrice e imitatrice italiana ha rivelato al settimanale In Famiglia che trascorrerà le feste natalizie con la sua famiglia e con quella di suo marito a Rocca D’Arce in Ciociaria. Il menu sarà tradizionale: lasagne, pollo con le patate e dolci tipici umbri come il Pan Pepato. Ma non mancheranno panettone e pandoro. Non cucinerà Emanuela Aureli perché non è molto brava.

Per lei sarà il suo secondo Natale da mamma: “Rispetto all’anno scorso, quando Giulio era ancora in fasce, oggi richiede continue attenzioni. Vuole giocare, vuole curiosare, vuole essere sempre in relazione con noi. E poi naturalmente vuole tante coccole dalla mamma e dal papà. Aspetto Babbo Natale, ma aspetta di più la Befana, per i dolcetti”.

Lei sogna il secondo figlio, ma è ben consapevole che rimarrà soltanto un sogno: “Mi piacerebbe moltissimo avere un secondo figlio ma sono avanti con l’età. Dio mi ha fatto già la grazia di avere un figlio sano e una gravidanza serena. Quindi non mi va di chiedere troppo. La ricetta per mantenere vivo il matrimonio è vivere bene insieme, condividere tutto, dalle piccole alle grandi cose. E poi è importante cercare di spalleggiarsi sempre a vicenda, camminare insieme e guardare nella stessa direzione”.

Poi si è soffermata sulla malattia del padre: “Ringraziando Dio, di momenti davvero dolorosi non ne ho mai avuti. Per me la parola dolore è connessa alla parola malattia. Ho passato un momento brutto 15 anni fa quando mio padre si ammalò di tumore alla prostata. Lì ti devi armare di coraggio e di forza per darla anche alla tua famiglia. Quella è stata un’avvisaglia, che fa capire quanto sia importante vivere ogni giorno al meglio, senza soffermarsi troppo sulle frivolezze”.