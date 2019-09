Eros Ramazzotti dopo Marica Pellegrinelli: “La vita va avanti”

Eros Ramazzotti dopo la fine del suo matrimonio con la modella Marica Pellegrinelli ha voluto lanciare un messaggio molto positivo a tutti. Oggi la mamma vip di Raffaela Maria, 8 anni, e Gabrio Tullio, 4, è felicemente fidanzata con Charley Vezza.

Al programma I Lunatici su Rai Radio 2 l’artista 55enne ha dichiarato: “La vita va avanti, bisogna essere forti, migliorarsi, sapere che hai comunque dei figli da portare avanti. Il resto, poi, migliora sempre”.

Per quanto riguarda tutte le polemiche e le critiche esplose in Rete su questa vicenda di gossip, Eros ha voluto sottolineare ai microfoni di Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio: “Sono abituato a certe cose, la gente non penso che abbocchi a tutto quello che scrivono. Ormai con i social mi arriva tutto quello che viene in scritto in tre secondi, ma non ci faccio più caso”.

