Eva Henger shock su Lucas Peracchi: “Ha lobotomizzato mia figlia”

Eva Henger ha confessato al settimanale di cronaca rosa Nuovo che la storia d’amore di Lucas Peracchi con sua figlia Mercedesz è in realtà un rapporto malato. L’ex diva a luci rosse pensa che sia figlia sia addirittura lobotomizzata dall’ex tronista pluritatuato di Uomini e Donne.

L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha asserito: “Lucas è un manipolatore e mia figlia è succube. Lui non la ama perché l’ha allontanata dalla famiglia, privandola dell’amore materno. Due mesi fa è successa una cosa gravissima. Mia figlia ha subìto un torto che nessuna donna dovrebbe subire. Non voglio aggiungere altro – ha dichiarato l’ex conduttrice di Paperissima Sprint – ho chiesto spiegazioni a Lucas e lui ha scaricato la colpa su Mercedesz. Quando però ho scoperto che mentiva, l’ho rimproverato dicendogli che forse i suoi genitori hanno ragione quando dicono che deve crescere”.

Che cosa è realmente successo? “Magari l’avesse solo tradita o le avesse messo solo le mani addosso come fa spesso – ha attaccato Eva -. Preferisco non parlarne, è un argomento troppo delicato. Sono stufa di vedere mia figlia così cambiata, è come se fosse lobotomizzata. Capisco l’amore e capisco anche una dipendenza se….. da una persona. Però per me nessuno dovrebbe permettere a qualcuno altro di privarlo della sua dignità. Il loro è un rapporto malato, che non ha nulla a che vedere con quello idilliaco che mostrano”.

Eva Henger spera che la figlia torni da lei e tronchi definitivamente la sua relazione “malata” con Peracchi. Staremo a vedere!

Redazione-iGossip