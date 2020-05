Eva Riccobono è incinta del compagno Matteo Ceccarini. Secondo figlio in arrivo per la 37enne supermodella e conduttrice televisiva e il noto produttore musicale e deejay. La bellissima notizia è stata ufficializzata dalla top model italiana con un dolcissimo e romantico scatto di coppia in bianco e nero condiviso sul suo profilo Instagram.

Eva Riccobono e Matteo Ceccarini – Foto: Instagram

L’immagine social è stata accompagnata dalla seguente didascalia: “Love bath. Eravamo un po’ strettini ma con tanto amore… #lapanzacheavanza Photo by Leo”. Eva non ha svelato il sesso del secondogenito.

Eva Riccobono e Matteo Ceccarini stanno insieme da tantissimi anni. La loro lunga e appassionata storia d’amore è sbocciata nel 2004. La top model e il produttore musicale non si sono uniti in matrimonio, ma convivono. Sono diventati genitori per la prima volta il 30 maggio 2014 quando è nato Leo.

Molto presto diventeranno genitori bis per la gioia dei numerosi fan della coppia vip del jet set nazionale. Stay tuned per saperne di più sulla gravidanza bis della supermodella italiana!