Fabio Volo e Johanna Hauksdottir: crisi di coppia superata

Fabio Volo e Johanna Hauksdottir non si sono separati, ma hanno superato alla grande la crisi matrimoniale di coppia. Capita ad ogni coppia di attraversare un periodo buio, difficile o complesso. Non sono esenti neanche le coppie vip. Il famoso scrittore e conduttore radiofonico e la moglie Johanna sono apparsi insieme ai figli Sebastian, 7 anni compiuti lo scorso 23 novembre, e Gabriel, 5 anni, durante le vacanze natalizie.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il noto conduttore tv e radiofonico non si è sbilanciato molto sulla sua vita sentimentale.

“Mi considero una persona interessata alla spiritualità – ha detto Volo -, pratico il buddismo, incontro gli sciamani, ho parlato con Sadhguru. Frequento gruppi che una volta l’anno riuniscono per 4 giorni capi di culture indigene, di tribù anche molto piccole, curandero. Hanno visioni diverse, non c’è una cultura dominante, sono interessanti perché con loro si creano situazioni umane molto forti. L’ultimo incontro si è tenuto a Nord di New York, con le tende montate in mezzo alla natura. In loro ritrovo analogie con mio nonno materno. Credo veramente che esista una umanità e una intelligenza che ci uniscono tutti a prescindere dalla cultura”.

Non ha parlato di ex: “Sono esperienze che mi arricchiscono e non sono cose strane: vado con Johanna e con i bambini, non ci mettiamo a fare la danza della pioggia”.

Alla fine ha vinto nuovamente l’amore. Auguri!