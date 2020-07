Fabio Volo e la compagna Johanna Hauksdottir si sono lasciati? Amore al capolinea per la coppia vip? Il gossip è tornato in auge nelle ultime settimane, anche se era nell’aria già da fine 2019. Proprio a fine dicembre, Johanna aveva scritto dei post social durissimi che avevano scatenato subito la macchina del gossip.

Nel primo post scriveva: “Se un’altra ragazza ruba il tuo uomo la migliore vendetta è lasciarglielo. I veri uomini non possono essere rubati”. Il secondo post recitava: “Vivere nuove avventure, connettermi con brave persone, imparare cose positive, e crescere forte”.

La pandemia da Covid-19 li ha uniti. Agli inizi di giugno 2020 il conduttore tv e scrittore aveva confermato la crisi a Tpi: “Ma sì, ci sono le crisi, poi si ritorna, dove vuoi che si vada.Quando si supera una crisi, tu dici: ok, questa volta è andata, basta. Poi passa qualche mese, se sei fortunato un anno, e c’è un’altra crisi, un altro problema… è quella roba dei cancelli, non finiscono mai. Ma in fondo accade se sei vivo”.

Ora però si sarebbero detti addio. Il settimanale di gossip Chi diretto da Alfonso Signorini ha rivelato che lo scrittore, giornalista e conduttore e l’insegnante di pilates avrebbero deciso di dividersi di nuovo.

Lei sembrerebbe ora molto affiatata con Raffaele Marone, fotografo di moda e autore di servizi fotografici.