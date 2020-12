Fabrizio Corona smentisce il matrimonio con Lia Del Grosso

Fabrizio Corona ha smentito il matrimonio con la manager Lia Del Grosso al settimanale Oggi, nonostante siano state affisse le pubblicazioni. I due protagonisti di questa pseudo-notizia o meglio bufala hanno fornito dichiarazioni contrastanti alla rivista.

L’ex marito di Nina Moric e controverso personaggio tv ha rivelato: «Non è vero niente, è solo una voce messa in giro dalla mia ex moglie Nina Moric: è ancora innamorata di me e, non potendo avermi, cerca di farmi del male». Lia Del Grosso ha fornito un’altra versione dei fatti: «Non capisco perché tanto clamore: dopo cinque anni d’amore è un’evoluzione naturale sposarsi. Succede così anche alle altre coppie. E comunque davanti all’evidenza delle pubblicazioni credo non ci sia niente da aggiungere».

Fabrizio Corona ha stigmatizzato le dichiarazioni di Lia Del Grosso: «Entriamo in una vicenda strana di una persona molto malata. Per le pubblicazioni ora bisogna mandare i documenti via Pec e lei ha mandato anche i miei. È una mia amica, la conosco da 20 anni, ma non mi sposo». In questa storia è stata tirata in ballo la showgirl, modella ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi Mariana Rodriguez.

Lia ha invece asserito: «Quando arrivo a casa, lei (Mariana Rodriguez, ndr) non c’è. Bisogna vedere che rapporti ci sono tra loro. Potrebbero essere rapporti di lavoro… Penso che se affronta il passo del matrimonio, lo affronta seriamente. Il tempo dirà se ho ragione. Sono una donna di 47 anni razionale e con una certa levatura morale e professionale, se ho deciso di sposarlo significa che c’è qualcosa di fondato».

Come stanno davvero le cose? Ennesima coronata o presa per i fondelli?