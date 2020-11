Federica Panicucci e Marco Bacini si uniranno in matrimonio in Puglia? Nozze in vista a Savelletri per la bellissima conduttrice tv di Mattino Cinque e l’affascinante imprenditore? L’indiscrezione è stata lanciata dalla giornalista Monica Setta su La Gazzetta del Mezzogiorno.

Federica Panicucci e Marco Bacini sono innamoratissimi e felici. Stanno insieme da diversi anni e sono molto affiatati. Con molta probabilità dopo questa seconda ondata di pandemia di Covid-19, la coppia vip del jet set nazionale pronuncerà il fatidico “sì”.

La giornalista e conduttrice tv Monica Setta ha scritto: “Per Federica è un momento d’oro visto che il suo amore con l’imprenditore Marco Bacini veleggia alla grande verso un traguardo importante: il matrimonio. Si dice che la bella Fede abbia pensato addirittura ad un sì in Puglia forse proprio a Masseria Torre Maizza dove lei e Marco sono stati ospiti nella scorsa estate. La masseria è tra le più belle della regione ed è ambita dai matrimoni vip. Chi sa se, come si dice, sarà Michele Zaurino il genio dei fiori ad occuparsi dell’allestimento floreale… Per ora dalla Panicucci nessuna conferma ma i pugliesi ci sperano visto che la amano molto”.

Federica e Marco sceglieranno una delle località più amate dalle star dello show business internazionale per il giorno più bello della loro vita? Staremo a vedere!